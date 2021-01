Керестурци преславели Богоявлєнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни керестурскей парохиї св. оца Миколая вчера преславели єдно з найвекших и найстарших християнских шветох Богоявлєнє Господнє – Трокралї, на трох Службох Божих у катедралней церкви.

Вельку Службу на 10 годзин служели парох о. Михайло Малацко и капелан о. Михайло Шанта. Парох Малацко у казанї здогаднул на значенє того швета як обяви св. Тройци и кресценє Исусово з воду, а нашо и зоз Духом святим, як и на значенє и моц швеценей води за тих цо веря.

З приволованьом Духа Святого священїки окончели и обряд пошвецаня води, парох зоз ню пошвецел церкву и присутних вирних, хтори по Служби могли себе набрац з тей води и однєсц до своїх домох, гоч того року, як зме уж писали свяшенїк нє буду пошвецац християнски обисца.

