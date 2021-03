Керестурци преславели Квитну нєдзелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера преславели Квитну нєдзелю – кед на утринї пошвецени багнїтки хтори символ тей нєдзелї, и памятка на Исусов славни уход до Єрусалиму, даскельо днї пред його страданьом.

Праве о повязаносци тих двох подїйох у велькей Служби Божей на 9 годзин наказовал парох о. Михайло Малацко, а у утринї на 8,30 пошвецени и багнїтки хтори вирни однєсли до своїх домох.

Дзецинску Службу на 11,30 годзин служел о. Иґор Вовк, парох нововербаски, а у Служби и пред тим була Св. Споведз за школярох и младих. Вечаршу Службу служел о. Михайло Шанта.

Од нєшка почина Вельки або Страсни тидзень, а вечарши богослуженя починаю на 19 годзин.

