Керестурци преславели Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая прешли три днї преславели Рождество Христово Крачун, у катедралней церкви на богослуженьох зоз владиком Георгийом, домашнїма и госцинскима священїками, як и у своїх домох.

На перши дзень Швета, 25. децембра владика предводзел архиєрейску Литурґию, а сослужели домашнї парох о. Владислав Варґа, о. Владимир Ковтик з Ужгороду, коцурски парох и декан о. Владислав Рац, старовербаски о. Алексий Гудак, беркасовски о. Владимир Еделински Миколка, о. Славко Чизмар зоз Паризу, домашнї капелан о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта котри и парох у Индїї.

На Служби Божей шпивал госцуюци хор Шицких святих парохиї св. Йосафата з Ужгороду у України, а тиж и домашнї Катедрални камерни хор. Дириґентка Хору з Ужгороду Свитлана Глеба, домашнього Лидия Пашо, а шпивал и домашнї дзияк Янко Виславски. По Служби Божей, ужгородски Хор у церкви отримал и Крачунски концерт зоз репертоаром крачунских шпиванкох велїх народох швета.

На други дзень Крачуна, на Служби Божей на 11,30 годзин, з домашнїм парохом служел и о. Димитрий Ташев з Македониї хтори ше пришол здогаднуц на бувшого покойного пароха о. Михайла Малацка хтори му бул професор у Риме, та зоз свою нащивел и його фамелию.

На треци дзень Крачуна Церква преславела першого мученїка Штефана, а на шицких Службох того дня було и мированє вирних.

Хор Шицких святих з України, 26. децембра Крачунски концерт отримал и у нашей церкви св. Йосафата у Кули.

