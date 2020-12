Керестурци преславели треци дзень Крачуна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни у керестурскей парохиї св. Оца Миколая вчера преславели и треци дзень найрадоснєйшого християнского швета Крачуна, гоч того року у нєзвичайних условийох и зоз защитнима мирами пре епидемию.

На треци дзень Крачуна ше Церква здогадує першого християнсого мученїка Штефана. Служби Божо були на 9, на 11,30 и на 17 годзин, и у шицких було и мированє. Окреме була нащивена дзецинска Служба у котрей було вельо младих, и дзеци з родичами.

Пре позарядову ситуацию того року нє бул отримани традицийни Крачунски концерт, а швето возвелїчали єдино виронаучни дзеци зоз ш. Михаїлу Воротняк котри у Каритасу пририхтали малу виставу крачунских винчованкох, хтори векшином сами виробели, та од котрих дзепоєдни були и на предай. После каждей Служби було нащивительох, а по дзецинскей Служби дзеци на вистави вишпивали и даскельо коляди.

