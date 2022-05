Керестурци у природи означели Перши май

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародне швето роботи, внєдзелю, 1. май Керестурци означели углавним нєроботно у природи на даскельо вилєтних местох, лєбо у своїх обисцох, традицийно пририхтуюци роштиль, котлїк, або сланїнку на рожню.

Вилєтнїкох було найвецей у лєшику, ту було праве место за фамелиї, наймладши мали нагоду за розвагу зоз лабду, док старши вихасновали хладок. Младши ґенерациї ше опредзелєли за вилєтни места коло озерка на Беґельскей улїчки, лєбо вонконцом беґелю, док красне число вибрало базен як место за вилєт.

Того року було обачлїво же ше наисце почитовало тот нєроботни дзень, найвироятнєйше прето же була и нєдзеля. Шицким занятим то бул шлєбодни дзень, та и число вилєтнїкох було вельо векше як скорейших рокох, а предавальнї робели зоз скраценим роботним часом.

