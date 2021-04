Керестур нєшка нащиви делеґация зоз Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур нєшка нащиви трочлена делеґация зоз Републики Словацкей, з Уряду за Словацох котри жию за гранїцу, на чолє з предсидательом Уряду Миланом Пилипом, котри по народносци Русин и їх представитель у державним совиту за национални меншини.

У Керестуре вони буду госци у шедзиску Националного совиту Руснацох, нащивя Школу Петро Кузмяк у хторей и єдинствена Ґимназия на руским язику та парохию св. оца Миколая, а домашня им будзе державна секетар у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

Делеґация зоз Словацкей Керестур нащиви у рамикох своєй урядовей шейсцдньовей нащиви Сербиї (од 12. по 18. април) пообиходза вецей места у хторих жию Словаци, їх найзначнєйши културни, вирски и други институциї.

До Руского Керестура, госцох ше обчекує на 13,30 годзин.

