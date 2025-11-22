Кирбай бул и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – На швето Собору святого архангела Михаила, вчера, пияток 21. новембра, церква Святого архангела Михаила у Ґосподїнцох преславела храмове швето – Кирбай.

Велька Служба Божа була на 11 годзин служели ю кулски парох о. Дамян Кича ЧСВВ и старовербаски парох Алексий Гудак котри у казанї гуторел о дїлох и судьби святого архангела Михаила котри бул предводитель тих цо ширели Боже слово.

Под час Служби покресцене тромешачне дзивчатко Ирена Барат, од мацери Ивани и оца Дарка Барата зоз Ґосподїнцох. Покресцел ю о. Борис Холошняй котри пред конєц Служби привитал госцох и шицким винчовал Кирбай.

Дзень пред Кирбайом, 20. новембра, було Саночне котре служел о. Борис Холошняй.

Церква була полна вирних, домашнїх и госцох, на вельку радост цалей парохиї.