БИКИЧ – Нєшка, на швето Успения Пресвятей Богородици церква и вирни у Бикичу преславя храмове швето Кирбай.

Шветочна Служба Божа почнє на 11 годзин, а наказовац будзе о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митровици.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)