Кирбай означени у коцурским Каритасу

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре всоботу, 4. децембра, преславени Кирбай, котри активисти и волонтере на швето Воведениє уж пар роки означую.

Координатор парохиялного Каритасу Янко Салонтаї привитал шицких присутних котри пришли возвелїчац тото швето, и як визначел, то нагода же би ше шицки здогадли красного Марийового прикладу служеня за тих котри у потреби. Смисел Каритасу, додал, праве у тим же бизме вше мали на розуме же вон иснує праве пре людзох котри у потреби, а ми заєднїца християнох у тей парохиї котри ше збераю з мотом любови ґу ближньому.

Присутних привитал и предсидатель парохиялного Каритасу у Коцуре парох коцурски о. Владислав Рац, и як гварел, значне же ше на тот дзень шицки вєдно можу здогаднуц прешлосци, алє и спатриц чому би требало пошвециц час котри пред шицкима, понеже зме шицки вєдно єдна церковна заєднїца котра запровадзує, окончує и шведочи любов ґу Богу и ґу своїм ближнїм.

Окрем домашнїх, преслави Кирбаю у коцурским Каритасу присуствовали и представнїки парохиялного Каритасу зоз Руского Керестура, на чолє зоз директором Епархийного Каритасу о. Владиславом Варґом и його координатором Елемиром Джуджаром.

З тей нагоди о. Владислав Варґа визначел же го радує же на тей преслави велького Марийового дня шицки вєдно обновели историю, и же би таки друженя требали буц отримовани и частейше. На даяки способ, най би таки стретаня були виволанє и за други парохиї же би ше приключели и так сходзели, понеже то и поента цалей нашей церкви, же бизме шицки були вєдно, заключел на концу директор Епархийного Каритасу о. Владислав Варґа.

