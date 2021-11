Кирбай преславели и Суботичанє

СУБОТИЦА – Внєдзелю, 31. октобра на щвето Христа Цара, суботицка парохия преславел свой Кирбай. Службу Божу служел новоменовани парох о. Владислав Варґа, а сослужели парох коцурски о. Владислав Рац, парох старовербаски о. Алексий Гудак и ґвардиян Францисканского манастиру о. Зденко Ґрубер.

Шпиванє предводзели шестри служебнїци НДМ ш. Михаїла и ш. Терезка, а апостол читал Филип Дюмич. На кирбайскей служби ше позберало коло 60 вирних, цо домашнїх цо госцох.

Икону Водицовей Мариї принєсли парохиянє зоз Старого Вербасу предводзени зоз парохом о. Алексийом Гудаком.

На служби бул одшпивани Молебен до Ариї, а по служби було орґанизоване друженє за шицких присутних.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)