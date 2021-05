БЕОҐРАД – Внєдзелю, 16. мая, после Служби Божей вирни ше порадзели зоз своїм парохом о. Владиславом Варґом о пририхтованьох за преславу Кирбаю.

Понеже саме швето Кирила и Методия по юлиянским календару пада 24. мая, пондзелок, на тот завод Кирбай будзе отримани на соботу, 22. мая, на 11 годзин у церкви Криста Краля у улїци Крунска 23.

Пре ище вше нєсиґурну епидемиолоґийну ситуацию и нєвельки простор самей церкви, Кирбай будзе скромнєйши як скорейших рокох, притримуюци ше шицких мирох защити.

