Кирбай у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА ‒ У Сримскей Митровици штварток, 2. юния преславене швето Вознесениє Господнє и Кирбай, зоз Архиєрейску Службу Божу хтору служел наш епарх кир Георгий Джуджар зоз священїками у Сербиї и Горватскей.

На Литурґиї були и нови сримски владика Фабиян Славина, владика Еванґелистичней словацкей Церкви Ярослав Яворник, потим представнїк Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї Ґаврило Ґрбан, городоначалнїца городу Сримска Митровица Светлана Милованович, началнїк городскей управи за културу и спорт Василь Шево, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Националного совиту Українцох Никола Ляхович.

Як визначене на сайту городу Сримска Митровица, грекокатолїцка церква Вознесения Господнього того року преславює свойо швето з новим парохом о. Иґором Вовком.

На шветочним полудзенку ше придружел и министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович, хтори повинчовал Кирбай и привитал у Сримскей Митровици младого священїка зоз фамелию.

