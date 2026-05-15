Кнап векшина, а динамична робота

О конститутивней схадзки Скупштини Општини Кула писали и давали звити велї медиї, од локалних по национални, а сам тот факт гутори же яке то значне кед тота тема прицагла таки вельки публицитет. Скупштина Општини Кула конституована о пейц тижнї после отриманих виберанкох, точнєйше 5. мая. Ясне же робота локалного парламенту годна буц наисце динамична у таким зволаню, понеже власц направена зоз лєдво достаточну векшину, лєм зоз єдним одборнїком вецей.

Парламент Општини Кула ма 37 одборнїкох, шицким потвердзени мандати, и перши дзень почали робиц. Векшину твори коалиция под назву „Александар Вучич – Кула наша фамелия!” зоз 19 одборнїками. Медзи нїма, 14 одборнїцки мандати припадли Сербскей напредней странки, 2 мандати Союзу войводянских Мадярох, и по єден мандат Социялистичней партиї Сербиї, Заєднїци Сербох и Сербскей радикалней странки. Опозицию твори лєм єдна лїстина под назву Ґрупа гражданох „Глас младих општини Кула” зоз 18 мандатами. Очиглядно же за приношенє каждей одлуки, убудуце буду мушиц буц присутни шицки члени позициї, и же себе нє годни дошлєбодзиц анї єдно одсуство.

На тот завод на схадзки ше нє виберало и предсидателя Општини, цо иншак була пракса на прешлих конститутивних схадзкох, тераз на дньовим шоре бул лєм вибор руководства СО.

Кандидат за предсидателя СО Кула Велибор Милоїчич вибрани аж у трецим кругу, потим як у перших двох кругох нє достал векшину гласох. Цалу схадзку СО означели розправи о процедуралних правилох, о Дїловнїку и моралних началох. Одборнїки опозициї твердзели же Дїловнїк СО нєдостаточно прецизно утвердзує поступок повтореного гласаня, же цо и як поступац кед же кандидат нє вибрани у першим кругу, чи може буц ознова кандидат, кельо раз гласанє шме буц повторене?

Найвецей ше пригваряло же док тирвало гласанє, тайносц нє випочитовали шицки одборнїки, дзепоєдни гласали явно, так же и тоти котри провадзели гласанє могли видзиц хто цо заокружує. У другим кругу застановене гласанє праве пре нєпочитованє тайносци, а застановела го наймладша одборнїца опозициї, студентка Ана-Мария Малацко зоз Руского Керестура. Потим, такой поставали шицки одборнїки позициї и опозициї, и настало вербалне зраженє, до сали вошла полиция и обезпеченє, аж потим, после павзох и консултацийох, локални парламент достал руководство на чолє зоз Велибором Милоїчичом.

Най здогаднєме, Милоїчич дипломовани економиста зоз Сивцу, функционер Сербскей напредней странки, а свою политичну кариєру започал у Демократскей странки, потим як член странки Зєдинєни реґиони Сербиї Младяна Динкича, а до Сербскей напредней странки ше придружел 2015. року. У своєй кариєри на вецей заводи бул предсидатель СО Кула, окончовал длужносц предсидателя Дочасового орґану Општини Кула, бул заменїк предсидателя Општини, як и народни посланїк у парламенту Републики Сербиї.