Кнїжки Мирона Жироша подаровани школяром у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинско-видавательна установа „Руске слово” уручела 140 прикладнїки новей кнїжки Мирона Жироша „Статї и есеї”, школярoм шицких штирох класох Ґимназиї по руски, як и школяром шестих, седмих и осмих класох основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

У мено Основней и штреднєй школи и ґимназиї з домом школярох „Петро Кузмяк” кнїжки прияла директорка Наталия Будински.

Дарунок Жирошових кнїжкох руским школяром то жаданє зоз контракту донатора тей кнїжки, руского привреднїка Юлияна Сабадоша зоз Канади.

Кнїжки буду подзелєни и по других школох, як и Оддзелєню за русинистику у Новим Садзе.

НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох постгумно видали другу заєднїцку публикацию автора Мирона Жироша „Статї и есеї”, зоз циклуса „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)