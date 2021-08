Кнїжки „Руского слова” з попустом на манифестациї „Червена ружа”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре, котри будзе отримани того викенду, буду ше предавац кнїжки НВУ „Руске слово” по вигодних ценох на попусту од 30 одсто, и то на пияток у школским дворе под час програмох, як и на соботу у голу Дома култури пред початком вечаршей програми.

Лєтнї авґустовски попуст 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” будзе тирвац по 31. авґуст 2021. року. Векшина кнїжкох кошта 210 динари, а з тогорочней продукциї на предай и пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” видала вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох (цена 280 дин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

