Кнїжки „Руского слова” з попустом на манифестациї „Коцурска жатва”

НОВИ САД/КОЦУР – Под час Манифестациї жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” у Коцуре буду ше предавац кнїжки НВУ „Руске слово” по вигодних ценох на попусту од 30 одсто.

Одредзени вибор кнїжкох зоз прешлорочней и тогорочней продукциї ше годно купиц на пияток и соботу, 6. и 7. авґуста у Руским доме, а тиж пред кнїжкарню „Анна” у Коцуре.

Лєтнї авґустовски попуст 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” будзе тирвац по 31. авґуст 2021. року. Векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари, а з тогорочней продукциї будзе пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” видала вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох (цена 280 дин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

