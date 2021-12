РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Крачунски вашар, у керестурскей парохиї будзе орґанизовани на нєдзелю, 12. децембра, у просторийох Каритасу, або у церковней порти.

На вашаре годно купиц рижнородни крачунски прикраски, колачи, бобальки и други лакотки, козметику и инше, а дац и добродзечни прилог за людзох у потреби.

На вашаре годно купиц и кнїжки НИУ Руске слово, а тиж и нєшка на пияцу.

