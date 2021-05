НОВИ САД – Вибрани кнїжки Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” мож купиц и на киоску Грекокатолїцкей церкви „Петра и Павла” у Новим Садзе.

Кнїжки годно купиц по порядних ценох, кед церковни киоск отворени за новосадских парохиянох.

Тераз у понуканю лєм кнїжки зоз прешлорочней и тогорочней продукциї НВУ „Руске слово”.

