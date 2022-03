Коалиция Вєдно за Войводину – Войводянє представела свою програму

ЖАБЕЛЬ – Своїм потенциялним гласачом у Жаблю, коалиция Вєдно за Войводину – Войводянє пияток представела свою програму и поволала их же би на находзацих виберанкох на гласацким лїстку заокружели число 12.

На сходу свою политичну аґенду представели кандидати за посланїкох, медзи хторима и Терезия Папуґа з Руского Керестура, а потримовку коалициї дала и Лиґа социялдемократох Войводини спред хторей бешедовал єй предсидатель Ненад Чанак и Олена Папуґа. На тей лїстини кандидат за посланїка и новинар Дюра Винаї з Нового Саду.

Члени коалициї тих дньох обиходзели и пияци у Руским Керестуре и Кули, як и жительох Кисачу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)