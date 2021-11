„Кобра филм“ помага проєкт „Ениґма Дядя“

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 6. новембра, делеґация РНТ „Петро Ризнич Дядя“ у хторей були директор Славко Орос, заменїца предсидателя Управного одбору Таня Арва Планчак и костимоґраф и ґардеробер Таня Орос, вєдно зоз продуцентом Рускей редакциї РТВ Женю Антич, пребували у Баранди, месце познатим по популарней сериї „Навраца ше ґовлї“, хтора у цалосци знїмана на тей локациї, алє и по филмским городу хтори ше там находзи, гвари ше у сообщеню РНТ.

У Баранди делеґацию нашого театра дочекали Ґоран Бєлоґрлич, власнїк и директор тей продукцийней хижи и познати костимоґраф Борис Чакширан, хтори автор векшини костимох у спомнутих филмох и серийох, та и у сериї „Цинї над Балканом“ хтора знїмана з велькей часци у Баранди и зоз хторей представнїки нашого театра питали на пожичку даскельо костими за представу „Ениґма Дядя“.

З оглядом на тото же ше у Баранди находза шицки депои, односно фундуси костимох, реквизитох и сценоґрафийох тей продукцийней хижи, домашнї дзечнє помогли вибрац и бесплатно пожичели даскельо костими и часци ґардероби зоз епохи медзи двома шветовима войнами, хтора медзи иншим и часц тематики представи „Ениґма Дядя“.

Контакт реализовани насампредз дзекуюци продуценткинї Женї Антич и єй блїзким приятельским вязом зоз домашнїма, односно шицкима снователями и сотруднїками продукцийней хижи „Кобра филм”, хтори тирваю ище зоз знїманя їх першого филма „Красни валали крашнє горя“ хтори свойочасово бул и югославянски кандидат юа Оскара.

Тото сотруднїцтво медзи „Кобра филмом“ и „Дядю“ красни приклад колеґиялней помоци у рамикох креативней продукциї и щирого розуменя актерох хторим уметносц на першим месце, пише у сообщеню.

