„Колбасияда“ 13. и 14. фебруара

ШИД – Традицийна привредно-туристична манифестация „Сримска забивачка и колбасияда“ того року пре пандемию вируса корона будзе отримана змистово розлично як предходних рокох, а присподобена епидемиолоґийним околносцом.

Будзе отримане лєм змаганє за найлєпши сухи колбаси, а прияви прикладнїкох колбасох ше примаю у Словацким доме 13. фебруара и 14. фебруара по 12 годзин, а потим комисия оценї колбаси и преглаши найлєпши.

Преглашованє будзе отримане без шветочней вечери и забавней програми, а и того року орґанизатор манифестациї Здруженє „Сримска забивачка и колбасияда“.

