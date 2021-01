ЖАБЕЛЬ – У остатнїх двох тижньох у општини Жабель єст просеково менєй як дзешец новозаражени тестовани особи на дзень, а коло тристо осемдзешат активни случаї зоз присутну инфекцию, виявел директор Дома здравя Жабель др Никола Якшич.

З тей нагоди поволал гражданох општини Жабель же би ше пришли вакциновац. У жабельским Дому робю два тими за вакцинованє, а граджданє ше вакциную у Спортскей гали у Жаблю котра ше находзи споза Дому здравя Жабель.

Приявиц ше мож на урядовим сайту еУправи и на число телефона 0800/222-334. Як гварел директор Якшич, нє одбиваю вакционовац анї особу котра приведла старшу або нєрухому особу, без огляду же ше нє приявела за вакцинованє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)