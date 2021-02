ШИД – Коло 15. марца будзе до ґазней мрежи пущени ґаз, сообщел спред локалней самоуправи Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид.

После велїх рокох чеканя на хаснованє ґазу, од штредку марца тот енерґент будзе доступни привреднїком, инвеститором и гражданом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)