БАЧИНЦИ – У бачинскей церкви було торжествено за крачунски швета, а парох о. Дарко Рац на Вилїю на 10 годзин служел Вечурню зоз Василийову Службу Божу, а на 22 годзин було Крачунске саночне, а пред тим виронаучни дзеци шпивали коляди по обисцох.

На перши дзень швета Служба Божа була на 10 годзин, потим и мированє, а богослуженя служени през шицки три днї швета.

През швета у церкви було красне число вирних, а окреме радує же було дзеци.

