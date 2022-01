„Комуналєц” розчисцел драги, руцене 16 тони солї

ВЕРБАС – По сообщеню ЯКП „Комуналєц”, три екипи Жимскей служби предходней ноци, од годзини после пол ноци по 7 годзин рано, розчисцовали драги котри у їх компетентносци.

Температури нїзши од нули условели творенє лядовици на драгох, визначене з того вербаского подприємства, а три екипи Жимскей служби шейсц годзини на терену розчисцовали драги першого, другого и трецого приоритету. Потрошене 16 тони солї и 350 килограми маґнезиюм-хлориду.

Нїзки температури наявени и за наиходзаци днї, а роботнїки „Комуналцу” порихтани за нови интервенциї, з порученьом шицким учашнїком у транспорту же би рушанє прилагодзели условийом на драги, преноши општински сайт.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)