„Комуналєц” у акциї ярнього ушорйованя

ВЕРБАС – Тих дньох у вербаскей општини тирва велька акция ярнього ушорйованя явних желєних поверхносцох котру запровадзує Явне комуналне подприємство „Комуналєц” Вербас. По сообщеню того подприємства, од початку яри по тераз роботнїки „Желєнїдла”, Роботней єдинки „Чистота” ЯКП „Комуналєц”, покошели приблїжно 133.000 квадратни метери трави.

По словох компетентних, явни желєни поверхносци ше коши машински и ручно, з тримерами и самостойнима косачками. Покошени поверхносци на главней улїчки у Вербаше, як и желєни поверхносци у ширшим подручю центра. Трава покошена и у квартельних блокох у центру городу, як и у населєню Виноґради, у парку коло автобусней станїци и на вецей менших локацийох.

По першомайски швета, плановане кошенє трави на найвекшей желєней поверхносци у городу, поверхносци од шейсц гектари у парку у улїчки Лази Костича. Косачки и тримери буду анґажовани и за кошенє желєних поверхносцох на дзецинских бавилїщох.

Роботнїки „Драги” тиж анґажовани на отримованю желєних поверхносцох котри ше находза на уходзе до Вербасу, напрями ґу Коцуру, Србобрану и Фекетичу. Покошена трава на шицких крижних драгох у городу, як и коло бициґлистичней дражки на Кулскей драги.

Заняти у „Желєнїдлу” и „Драги” ЯКП „Комуналєц” апелую на гражданох же би нє руцали шмеце на явни желєни поверхносци, прето же часто при кошеню наиходза на одредзене количество комуналного одпаду, а зоз чим ше додатно заґадзує животни стредок.

