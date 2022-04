Конкурси у рускей култури

У другей половки марца розписани два найзначнєйши руски конкурси у обласци култури. Завод за културу войводянских Руснацох розписал Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї, а Одбор за културу Националного совиту Руснацох Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2022. року. Розписани су скоро симултано, а обидва тирваю по 21. април. Буджет першого милион динари (за програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци предвидзени 700 000, а за програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци 300 000 динари), а другого милион и 150 тисячи динари.

Вєдно з Календаром репрезентативних манифестацийох Руснацох, за хтори на остатнєй схадзки Националного совиту наявене же будзе ознова утвердзени, односно ажуровани за чечуцу сезону, тоти два конкурси остатнї голєм дзешец роки диктую, ноша и отримую културни живот рускей заєднїци, насампредз у його найвидлївшей и наймасовнєйшей обласци, а то манифестациї и фестивали.

Найєдноставнєйше поведзено, конкурс Одбору софинансує орґанизованє фестивалох, а конкурс Заводу софинансує продукцию културних змистох хтори ше презентую на тих манифестацийох (други жридла софинансованя з хторих ше закрива финансийна конструкция у тей системи углавним розлични републични и покраїнски конкурси, конкурси єдинкох локалней самоуправи, а винїмково и Буджетски фонд за меншински национални заєднїци).

Пре позарядово обставини и условия роботи хтори остатнї два роки диктовала епидемия вирусу корона, обласци и обсяг активносцох и подняцох хтори ше финансую з тих конкурсох були присподобени ґу „новей реалносци” хтора ище вше тирва, голєм на паперу. Намира була, а и тераз є, же би ше у медзичаше голєм як-так ефикасно вихасновало час и пенєж покля ше обставини ознова нє нормализую, насампредз кед слово о орґанизованю явних подїйох, турнейох и подобне. Так актере и субєкти нашого културного живота зоз домену културно-уметнїцких дружтвох достали нагоду дополїц лєбо пополнїц фундуси костимох, инструментох, сценскей технїки… Дзепоєдни тоти можлївосци актуални и у чечуцих конкурсох, о чим ше мож детально поинформовац у тим и прешлим чишлє „Руского слова” (рубрика Информатор), як и на сайтох Заводу за културу войводянских Руснацох и Националного совиту Руснацох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)