Конкурс за купованє хижох на валалє тирва по 1. новембер

СЕРБИЯ/КУЛА – Конкурс за безповратни средства за купованє хижох на валалє котри розписало Министерство за бриґу о валалє тирва по 1. новембер, а по прияви мож достац максимални 1,2 милиона динари.

Приявиц ше можу млади особи до 45 рокох у малженских заєднїцох котри препознати у фамелийним закону (и винчани и невиначни), млади польопривреднїки и самохрани родичи.

Важне же би ше хижа, односно обисце находзело на валалє, а нє у городски, општинских або пригородских местох. Же би подношителє прияви нє були у родзинскей вязи зоз особу од котрей ше купує хижа, потим же би обисце було леґализоване и под.

У Општини Кула шицки информациї мож достац у Канцелариї за локални економски розвой, канцелария число 310, будинок Општинскей управи Ленїнова 11. Контакт особа Миле Тадич, а телефонске число 025/751-156.

