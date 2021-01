Конкурс за спортски орґанизациї, здруженя и союзи

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и Спортски союз општини Жабель всоботу, 23. януара, розписали явни конкурс за финасованє и софинасованє рочних програмох з обласци спорта у 2021. року.

Конкурс отворени за потримовку локалних спортских орґанизацийох, здруженьох и союзох, за цо Општина видвої 12 милиони динари. По конкурсу, попри потримовки рочного плану роботи, средства мож поглєдовац и за вибудов, опрему и отримованє спортских обєктох, як и спортски стипендиї и пенєжни награди зоз обласци спорта у котрим ше витворюю потреби и поглєдованя гражданох.

Спортски союз општини Жабель поволує спортски орґанизациї же би доручели рочну програму за 2021. рок, як и потребну документацию за тот конкурс. Вецей о конкурсу мож опатриц на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs. Отворени є по шлїдуюци пияток, 5. фебруара по 15 годзин кеди треба напознєйше придац потребне на Писарнїцу Општинскей управи Жабель, Николи Тесли 45 у Жаблю.

Окрем зоз сайту, комплетну проєктну документацию мож превжац и на Писарнїци. Вецей информациї мож достац и од Зорана Шолаї, члена Општинскей ради задлуженого за спорт на телефон 064/867-91-73 и од Николи Тодоровича на телефон 064/81-44-55-7 кажди роботни дзень од осем по штернац годзин, або на мейл solajaopstina@gmail.com.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)