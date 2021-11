Конкурс за студентски стипендиї

КУЛА – Општина Кула розписала Конкурс за стипендованє студентох котри тирва по 15. новембер. Прияви ше подноши при Оддзелєню за дружтвени дїялносци на шалтеру число 5, у Услужним центру Општини Кула, на андреси Ленїнова 11.

Право на стипендованє витворя студенти котри ше школую на терху буджету Републики Сербиї, чийо студиї витворюю 240 ЕСПБ, же би першираз уписовалу рок на студийох, и же би просекова оцена була векша од 9.

Конкурс ше нє одноши на студентох першого року студийох и абсолвентох, од того правила виокремени лєм прешлорочни школяре ґенерацийох котри того року уписали факултет.

Цалосни конкурс мож опатриц на тим линку.

