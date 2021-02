НОВИ САД – Пре епидемиолоґийну ситуацию зоз вирусом корона Явна медийска установа Радио-телевизия Войводини принєсла одлуку же конкурс за Фестивал „Ружова заградка“ будзе предлужени по 17. фебруар 2021. року.

Шицки заинтересовани по тот датум можу послац шпиванки, а условия конкурсу мож опатриц на сайту Радио телевизиї Войводини www.rtv.rs и на сайту нашей Установи.

