Конкурс за хаснованє польопривредней жеми без надополнєня

ДЮРДЬОВ – Управа општини Жабель розписала явну поволанку за витворенє права на хаснованє без надополнєня польопривредней жеми у державним власнїцтве на териториї општини Жабель за 2026. рок.

З поволанку ше обвисцує же на хасноване без надополнєня за польопривредну продукцию може дац польопривредну жем у державним власнїцтве у поверхносци котра присподобена дїялносци и то можу достац: образовни установи – школи, фахово польопривредни служби и социялни установи до 100 гектари, високообразовни установи – факултети и науково институти чий снователь держава и установи за окончованє виновних санкцийох найвецей до 1.000 гектари.

На хаснованє без надополнєня з цильом полєшованя мож дац польопривредну жем у державним власнїцтве правним особом котри реґистровани за роботи у обласци полєшованя.

Вецей информациї мож видзиц на уряовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs, або у будинку општини, Оддзелєнє за локални економски розвой и привреду, Николи Тесли 45, Жабель, други поверх, канцелария число 210, и на телефон 021/210-22-55 при Драґани Деянович, або на имейл dragadejanovic@gmail.com и при Бранислави Самоловац, або на имейл bstojanov87@gmail.com.

Конкурс отворени по 31.октобер того року.