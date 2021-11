Конкурс за ґранти младих и жени поднїмательки

КУЛА – Новосадски гуманитарни центер розписал Конкурс у рамикох SEED Step III проєкту, за безповратни средства за поднїмательски инициятиви пре змоцньованє и обезпечован роботи женох и младих, а тиж и защити животного штредку у општинох Кула, Апатин, Сурдулица и Владичин Хан.

На Конкурс SEED Step III ше можу приявиц поєдинци, поднїмателє и компаниї зоз териториї штирох наведзених општинох, услов же би апликанти мали менєй як 30 роки, або кед ношитель прияви жена вец без огляду на роки, важне же би дїялносц исновала найменєй рок скорей датуму обявйованя конкурсу тей поволанки

Вкупна вредносц по єдним ґранту виноши 1.870 еври, а кажди ґрант обезпечує материял и опрему, и обуку котра обовязна за добитнїкох.

Конкурс тирва по 6. децембер, а цалосни конкурс мож пренайсц на шлїдуюцим ЛИНКУ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)