Конкурс и за школярски награди

КУЛА – Општина Кула, тиж розписала и Конкурс за єднократни награди котри опредзелєни за найуспишнєйших школярох основних и штреднїх школох зоз териториї општини.

Награди опредзелєни за найуспишнєйших школярох у школски 2020/2021. року, за освоєне перше, друге або треце место у поєдинєчней конкуренциї на окружним, републичним або медзинародним змаганю котрому орґанизатор Министерство просвити Влади Републики Сербиї лєбо Секретарият за образованє, управу и национални меншини Автономней Покраїни Войводини.

Конкурс розписани 1. новембра, а тирва 15 днї.

Цалосни Конкурс можеце опатриц на тим линку.

