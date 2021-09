Конкурс „Коцурскей чутки” отворени по конєц септембра

КОЦУР – Медзинародни фестивал гумора и сатири „Коцурска чутка 2021” заказани за остатнї викенд у новембру, а конкурс котри розписани за духовитих креативцох предлужени и будзе отворени по конєц септембра.

По словох предсидателя Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайла Фейси, на Конкурс уж сцигли вецей роботи, а з тей нагоди поволал читательох и читательки же би анимировали себе и своїх ближнїх и явели ше на конкурс „Коцурскей чутки” по конєц того тижня.

Конкурс розписани на два теми: „Пандемия и я”, и „Попис жительства, статку и дробизґу”, мож писац и гумористичну приповедку або писню, сатиричну писню або приповедку, карикатуру, афоризми, вици…

Лауреати буду представени под час отримованя Централного вечара Манифестациї „Коцурска чутка 2021”, чийо отримованє плановане за 27. новембер.

