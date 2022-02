Конкурс КПД ДОК – НС на тему „Любов и вино” отворени ище нєшка

КОЦУР – Конкурс котри Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад розписало, з котрим поволали поетеси и поетох з тих просторох же би ше одволали на явну поволанку Литературней секциї КПД ДОК НС и зоз своїма поетскима креациями допринєсли цо красшому и квалитетнєйшому означованю дня св. Валентина и дня св. Трифуна 14. фебруара, отворени ище нєшка.

По словох предсидателя Дружтва проф. др Михайла Фейси, писнї хтори фахови жири преглаши за найлєпши буду спрам можлївосцох ДОК-а наградзени.

Конкурс на тему „Любов и вино” отворени по нєшка, 10. фебруара, а шицки заинтересовани за вецей информациї можу контактовац др Фейсу на число телефона 062/590 341, лєбо прейґ мейл адреси mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs.

