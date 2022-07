Конституовани нови Совит МЗ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Єдногласно вибрани нови предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр и заменїк предсидателя Сани Колошняї на конститутивней схадзки Совиту Месней заєднїци Руски Керестур отриманей всоботу, 23. юлия.

На схадзки прилапени и дньови шор, як и информация о роботи Совиту Месней заєднїци за прешли период од 2014. року потераз.

На схадзки, по другей точки дньового шору, єдногласно вибрани нови предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и, по трецей точки, його заменїк Сани Колошняї, тиж єдногласно.

Най здогаднєме, до Совиту Месней заєднїци на виберанкох 30. юлия вибрани: Владимир Олеяр, Тихомир Медич, Сани Колошняї, Звонко Рац, Славко Бучко, Дюра Сабадош, Илона Зарубица, Єлена Сивч, Биляна Ковачевич, Марина Преґун и Владо Чизмар. Тройо члени Совиту оправдано нє були присутни на схадзки.

