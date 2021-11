Конституовани нови Управни одбор ЗКВР

НОВИ САД – У заєднїцких просторийох НВУ „Руске слово” и Завода за културу войводянских Руснацох, вовторок, 2. новембра, отримани два схадзки Управного одбора Заводу. Односно, перша була конститутивна, а друга схадзка була перша у новим зволаню.

Нови Управни одбор ма пейц членох, а то Борислав Сакач, Миряна Дєкич, Аня Делач, Любица Отич и Наташа Макаї Мудрох. За предсидателя УО вибрана Наташа Макаї Мудрох, а за подпредсидателя Любица Отич.

Нове зволанє УО Заводу на першей порядней схадзки розправяло о шейсцох точкох хтори були на Дньовим шоре. Перши два ше одношели на приношенє одлукох о вименкох и дополнєньох финасийного плану и плану роботи за 2021. рок. Як обгрунтоване на схадзки, до пременкох плану и ребалансу пришло прето же ше зявели нови средства хтори сцигли по конкурсох хтори требало розподзелїц на активносци Завода и апликантох на конкурси Заводу хтори були розписани през рок. Пременки и ребаланс технїчней природи з цильом же би достати средства були доцильно потрошени.

На схадзки принєшени два Правилнїки о способе водзеня и чуваня архивского и докуметацийного материялу, а тиж так и водзеню и чуваню електронских документох. Нови документи прецизнєйше одредзую способ чуваня архивского, документацийного и електронского материялу хтори чува наш Завод и Архив Войводини.

Окремна точка на схадзки одношела ше на обвисценє о процедури за обєкт у улїци Матици Сербскей 15. Директорка Заводу Анамария Ранкович на схадзки надпомла же у тей хвильки, по конєц рока, треба вельо того покончиц. Насампредз глєдац найвигоднєйше понукнуце за окончованє роботох на спомнутим будинку, а тиж так и о просторним нукашнїм ушореню як и шицки други хтори нєобходни же би ше будинок приведло по випатрунок за хаснованє. Кед ше шицки понукнуца обєдиня и пенєж будзе преруцени на рахунок Заводу и роботи на реновированю можу почац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)