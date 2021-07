Конституовани нови Управни одбор

НОВИ САД – У просторийох НВУ „Руске слово” вчера, 23. юлия, отримани два схадзки нового зволаня Управного одбору Установи. На першей, спрам Ришеня Националного совиту Руснацох хторе принєшене концом мая того року, конститутивани нови Управни одбор.

Предсидателька нового УО Златица Няради зоз Нового Саду, за подпредсидателя вибрани Мирон Сабадош зоз Дюрдьова, а члени Мирослава Даждиу зоз Нового Саду, Деян Бобаль зоз Бикичу, Любомир Папуґа и Єлена Буила зоз Коцура, а за членох спред занятих у Установи Татяна Чулум и Блажена Хома Цветкович зоз Нового Саду и Микола Цап зоз Коцура.

У предлуженю, на першей схадзки нового зволаня Управного одбору Установи, найзначнєйша точка була приношенє Одлуки о розписованю Явней оглашки за вибор главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово”, а тиж так утвердзени текст оглашки.

Як одлучене, оглашка будзе обявена 30. юлия 2021. року у новинох „Руске слово” число 31. и на сайту Установи.

На схадзки менована и Комисия хтора будзе розпатрац прияви и документацию хтори сцигню на Явну оглашку.

