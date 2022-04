Конституовани Совит за родну ровноправносц у општини Вербас

ВЕРБАС – На основи одлуки предсидателя Општини Вербас Предраґа Роєвича, конституовани Совит за провадзенє и витворйованє родней ровноправносци.

Совит ше состої зоз 15 членох, а за предсидательку вибрана членїца Општинскей ради Маряна Мараш.

По сообщеню после конститутивней схадзки, компетентносци Совиту же би провадзел применку предписаньох родней ровноправносци, же би предкладал и преберал мири и активносци котри доприноша унапредзеню родней ровноправносци, окреме у обласцох обезпечованя роботи, социялней и здравственей защити, образованя, воспитаня, науки и технолоґийного розвою, култури, спорту, защити животного стредку, зопераня насилства на основи полу и полних характеристикох, односно роду и насилства над женами, финансийох, и инше.

Компетентносци Совиту и робота на орґанизованю превентивней здравственей защити женох и здравствених контролох пре вчасне пренаходзенє малиґних охореньох, розпатранє питаньох з обласци социялней защити, розпатранє питаньох розвою женского поднїмательства, виробок програми самообезпечованя роботи женох з валалу, як и даванє помоци при формованю женских орґанизацийох .

Совит компетентни и за водзенє евиденциї о положеню женох и їх потребох, едукацию женох за уключованє до институцийох политичней системи, односно одлучованє, роботу на основаню СОС телефонох за жени котри церпя насилство, а Совит тиж окончує и други дїялносци котри ше одноша на витворйованє родней ровноправносци на териториї општини у складзе зоз предписанями, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)