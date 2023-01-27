Концептуални розлики

Ситуация яка ше стала пред саме Националне швето, же адаптация Дома култури у Коцуре, дзе мала буц отримана Шветочна академия, заш лєм нє будзе закончена по предвидзени датум та подїя преселєна до вербаского биоскопа „Югославия”, доклада моцни арґумент ґу становиску єдней часци нашей явносци хтора трима же концепт селєня Централней преслави Националного швета Руснацох по наших местох сполнєл свою функцию и же є превозидзени. Место того, предклада ше же би ше Националне швето убудуце славело виключно у Новим Садзе, з тим же би кажди рок други наш штредок номинално бул домашнї и як таки окреме акцентовани у новосадскей програми.

Єст ту надосц арґументи и предносци. Нови Сад административни центер Покраїни, академски штредок, шедзиско институцийох и дом нарастаюцей конґломерациї Руснацох. Блїзши є за приход високих госцох и лєгчейши з орґанизацийного аспекту – ма адекватни простори, инфраструктуру, лєпши драги и моцнєйшу струю, на концу концох. Медзитим, кед ше шицко тото спатри обєктивно, чежко обчековац же би нам Город Нови Сад, место раз у декади як потераз, убудуце з рока на рок виходзел вочи, насампредз кед слово о финансийох. Окреме же рок Европскей престолнїци култури закончени и убудуце у фокусу вироятнє нє нательо будзе култура як даєдни други, можебуц практичнєйши обласци явного живота. З другого боку, без „дотациї” обезпечиц адекватни и репрезентативни простор у городзе кошта вироятнє кельо и цала реконструкция даєдней меншей валалскей сали. Далєй, за остатнї 10-15 роки скоро после каждей преслави Националного швета домашньому валалу лєбо културно-уметнїцкому дружтву остало дацо тирваце, цо му олєгчує лєбо аж и оможлївює културну роботу и надбудов. Чи то оправене закрице, чи пошорене зогриванє сали, чи нови мебель, чи технїчна опрема. На концу, и Коцур, гоч накнадно, достанє реконструовани Дом култури хтори длугши час нє бул у функциї. Єдну часц трошкох тих роботох зноша локални самоуправи, алє ище значнєйша їх потримовка на конкурсох и пред висшима инстанцами власци хтори обезпечую финансиї. Без императиву и препорученя, пенєж вше єст дзе индзей потрошиц и вше є дзешка индзей важнєйши и потребнєйши.

Шицко потераз одноши ше лєм на материялни и практични аспект того подняца. Алє, указало ше през роки же Националне швето ма вельо ширше и глїбше значенє за наших людзох у местох дзе є отримане, по началу обратней пропорциї – цо заєднїца менша, ефект векши.

Указує им и здогадує их же су на тим швеце нє сами, дава новей моци и дзеки чувац и пестовац свойо, чи то аматеризем, чи мацерински язик чи школа, та гоч лєм з даскельо школярами. Наисце же отримує, та и розгорює пламеньчок руснацтва у штредкох у хторих лєм ентузиязму єст надосц.