Концерт на високим уметнїцким уровню

НОВИ САД – У рамикох преслави 75-рочнїци од снованя Руского културного центру у Новим Садзе, внєдзелю вечар, 30. мая, у його просторийох отримани цаловечарши концерт.

Привитуюци шицких присутних, директор РКЦ Владимир Сивч гварел же шпиванє у ґрупох длугока традиция того Центру, хтори у предходним периодзе менял свойо мено, а найдлужей го паметаме под меном КУД „Максим Горки”. У його рамикох дакеди були оформени и два познати шпивацки ґрупи, дзивоцка „Барвинок” и хлопска „Товарише”. Тоту традицю шпиваня у ґрупох ше предлужело по нєшкайши днї.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Скакач, привитуюци публику на концерту, визначел длугоку традицию пестованя култури при Руснацох, бо лєм будинок у котрим ше отримал концерт старши од єдного вику, а у нїм була дакеди школа и библиотека. Хорске шпиванє при нашей церкви ма богату традицию, бо остал писани шлїд у церковних кнїжкох. Прето тоту витирвалосц и дзеку пестованя култури, хтору нам охабели нашо предки, ми чуваме и преношиме нашим потомком.

На концерту учасц вжали Женска шпивацка ґрупа РКЦ Версе и Хлопска шпивацка ґрупа РКЦ, хтори ше представели зоз своїм богатим интернационалним репертоаром, бо шпивали композициї на вецей язикох.

Як госц на концерту наступел Смикови квартет Инуендо зоз популарнима класичнима нумерами. Концерт закончени зоз заєднїцким шпиваньом женскей и хлопскей ґрупи, а женска ґрупа шпивала и на бис.

Руководитель обидвох ґрупох бул Борут Павлич, а програма булА на високим уметнїцких уровню.

Преславу потримал Город Нови Сад-Городска управа за културу и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, а провадзело ю красне число патрачох почитуюци шицки предписани епидемиолоґийни мири.

