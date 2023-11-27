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„Конєцˮ пред керестурску публику

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 50 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На сцени керестурского Дома култури всоботу, 25. новембра, у рамикох Драмского мемориялу наступел Драмски студио „Звонимир Павловичˮ Руского културного центру з Нового Саду з представу „Конєцˮ.

Гоч премиєра була лєм дзень пред тим у Новим Садзе, на керестурскей сцени Новосадянє достоїнствено и „кральовскиˮ виведли авторске дїло Славка Виная написане по мотивох Чарлса Буковского, котре вон и режирал.

Драмски студио „Звонимир Павловичˮ и на тот завод указали же знаю приказац добру ґлуму, винєсц добру представу и освоїц публику.  

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