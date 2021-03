Копу ше студнї, скоро готови водовод по Коцур и Савине Село

ВЕРБАС/КОЦУР/САВИНЕ СЕЛО – У проєкту прикапчованя водоводних системох Коцура и Савиного Села на водовод у Вербаше закончени 95 одсто роботи, сообщело ЯКП Комуналєц, а преноши општински сайт.

Тих дньох ше прикапчую цивоводи єден на други, а на самим жридлу копу ше ище два студнї и випитує трецу. Шицки роботи би мали буц закончени по конєц рока.

Проєкт так задумани же би ше после Коцура и Савиного Села тота водоводна траса могла прешириц и на Бачко Добро Полє, Змаєво и Равне Село. З проєктами ше за средства конкуровало до Канцелариї за явни укладаня Републики Сербиї и очекує ше же средства буду одобрени. Цала вредносц роботи виноши 4,1 милиони еври.

Як виявел о. д. директора Комуналца Иґор Шкундрич, заєднїцки циль Општини Вербас и того подприємства же би шицки жителє општини могли пиц квалитетну воду.

