Коритнявка Мими

Файта животинї: Коритнявка
Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?
Мойому любимцови мено Мими. Я єй вибрал мено.
Кельо ма роки?
Ма два и пол рока.
Як вона випатра? Можеш ю описац?
Желєна є зоз жолтима пегами по скори и з чарним коритком.
Цо твой любимец найволї робиц?
Мими ше найволї одпочивац у води и єсц.
Зоз чим ю кармиш?
Кармим ю зоз окремним єдзеньом за коритнявки.
Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз ню?
Раз сом ю кармел, та вжала ґранулку зоз предню ногу и дакус ю ношела, аж ю вец поєдла.
Чи би ши препоручел и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?
Препоручел бим и другим дзецом такого любимца, прето же нє вимага вельо, треба єй лєм заменїц воду раз тижньово и кажди дзень накармиц.
Маш дома ище даяки животинї?
Мам дома пси, голуба, мачку и заяци.