МОЙ ЛЮБИМЕЦЧАСОПИС ЗАГРАДКА

Коритнявка Мими

автор Филип Буила
автор Филип Буила 11 Опатрене

Файта животинї: Коритнявка

Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?

Мойому любимцови мено Мими. Я єй вибрал мено.

Кельо ма роки?

Ма два и пол рока.

Як вона випатра? Можеш ю описац?

Желєна є зоз жолтима пегами по скори и з чарним коритком.

Цо твой любимец найволї робиц?

Мими ше найволї одпочивац у води и єсц.

Зоз чим ю кармиш?

Кармим ю зоз окремним єдзеньом за коритнявки.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз ню?

Раз сом ю кармел, та вжала ґранулку зоз предню ногу и дакус ю ношела, аж ю вец поєдла.

Чи би ши препоручел и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Препоручел бим и другим дзецом такого любимца, прето же нє вимага вельо, треба єй лєм заменїц воду раз тижньово и кажди дзень накармиц.

Маш дома ище даяки животинї?

Мам дома пси, голуба, мачку и заяци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Школяре авторе – децембер

Мала вистава – децембер

Заяц Еш

ДОК ВИРОШНЄМ БУДЗЕМ… НОВИНАРКА

Школяре авторе – Новембер