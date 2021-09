„Костельникова єшеньˮ и Драмски мемориял буду у новембру

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Орґанизацийного одбору манифестацийох Костельникова єшень (КЄ) и Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, хтора отримана 23. септембра у Доме Култури у Руским Керестуре, утвердзени термини тих двох Манифестацийох, а було бешеди и о їх концепциї, як и о орґанизацийно-технїчних и финансийних елементох.

На схадзки утвердзене же 28. Културна манифестация Костельникова єшень, того року будзе отримана першого и другого викенду у новембру, односно од 5. по 14. новембер, а Мултимедиялна манифестация младих Дньовка, запланована за 6. новембер. Як и потерашнїх рокох, кед слово о КЄ, акцент будзе на промоциї нових виданьох на руским язику, а заплановани и стретнуца з писателями, як и музично-литературни вечари.

Отримованє 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, як утвердзене на схадзки, будзе у другей половки новембра, односно од 19. по 28. новембер, а окрем представох за старших и дзеци, заплановани и рижни провадзаци змисти як цо промоция кнїжкох, вистава фотоґрафийох и малюнкох, як и приказованє рижних мултимедиялних змистох.

На схадзки тиж визначене же пре нєпредвидлїву Ковид ситуацию, манифестациї буду отримани уживо або прейґ интернету, у зависносци од епидемийних мирох хтори буду у тим периодзе запровадзени.

