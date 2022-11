Костельникова єшень у Коцуре

КОЦУР – Штварток, 24. новембра у Коцуре, у рамикох Манифестациї „Костельникова єшень” у Основней школи „Братство-єдинство” на 12 годзин будзе промоция и стретнуце школярох зоз писателями.

На 19 годзин у Руским доме будзе ище єдна помоция нових руских кнїжкох у виданю НВУ „Руске слово” и стретнуце зоз писателями Михалом Рамачом, Ирину Гарди Ковачевич, Олену Планчак Сакач, Кристину Афич, Любицу Кнежевич. Наявене и же будзе шпивац Женска шпивацка ґрупа зоз Руского Керестура, а на репертоару буду шпиванки на Костельниково стихи.

