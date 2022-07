„Коцурска жатва” уткана до наших єствох

Коцур вше бул нїтка котра повязовала шицких вредних и пошвецених людзох. Нїґда нє бул валал дзе ше визначує розличносци, алє вше пестовал окремносц котра представяла нєрозтаргуюцу вязу нашого заєднїцтва.

Шицки котри чуваю здогадованє на дакедишнї преслави на чесц першого хлєба з нового жита и стари роботи на полю, у викенду за нами у Коцуре преславели перши одкоси златних класкох и перши продукти позбераного блага на, того року 42. по шоре, традицийней Културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуцу младих.

Найблїщацше заренко жита на класки була централна часц манифестациї, Святочни концерт, котри на отвореней бини позберал вельке число танцошох, шпивачох, гудацох, поприбераних до найкрасших народних облєчивох и числену публику. Програму того цеплого юлийского вечара прикрашели, окрем двох коцурских, и числени културно-уметнїцки дружтва зоз Вербасу, Дюрдьова, Руского Керестура, Нового Саду, як и з Републики Горватскей, зоз Петровцох и Миклошевцох.

Провадзаци програми у рамикох тогорочней манифестациї облапяли виставу котра, и без вигвареного слова, вельо гуторела о наших предкох и краси прешлосци, виставу фотоґрафийох зоз мотивом Коцура, роботнї за дзеци, змисти за младих, та и спортски бависка. Почитователє уметносци, прешлосци и рускосци уживали у програми попреплєтаней зоз веселима нотами и танцами, найкрасшима стихами и сликами, як и у краси ручних роботох и нєзаобиходних богатих, пахняцих етно столох зоз смачнима єдлами.

Нє прериваюци и традицию веселей атмосфери и друженя зоз гудацами, по законченю програмох и концерту, шицки учашнїки, орґанизаторе и госци на концу другого дня манифестациї, розположени, зоз писню и танцом преславели успишне законченє тогорочней 42. „Коцурскей жатви”.

Днї жатви роками нїтка котра повязує шерца шицких валалчанох, як цо повязани цифровани нїтки на народним облєчиве шицких народох котри ту жию у миру и злагоди. Так и тота манифестация представяла коруну заєднїцкого труду шицких валалских дружтвох и здруженьох того малого валалу.

Нашмеяни твари жительох Коцура и його госцох тих дньох, у святочним розположеню, шицко давали же би на найвелїчезнєйши способ преславели златне заренко и очували руску културу и традицию. То було лєм потвердзенє же „Коцурска жатва” була, и останє пиха, манифестация котра уткана до єства шицких валалчанох и тих котри ю традицийно нащивюю.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)