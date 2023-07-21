„Коцурска жатва” у наших шерцох

Коцур того року пишно ноши титулу Престолнїци рускей култури за 2023. рок, з оглядом на тото же мал чесц буц домашнї Националного швета Руснацох у Републики Сербиї. Окрем того, означує ше и красни округли ювилей – 260 роки од приселєня перших руских фамелийох до валалу. З тоту думку на розуме, аматере и младеж КУД „Жатва”, вєдно, насампредз зоз Коцурским здруженьом младих, алє и з другима валалскима дружтвами и здруженями, з вельку дзеку плановали и пририхтовали тоту визначну коцурску културну манифестацию, того року 43. по шоре – „Коцурску жатву”.

Дзень пред манифестацию Коцур и його околїско залапела моцна буря зоз каменцом котра спричинєла огромни чкоди, а уплївовала и на саму манифестацию прето же очкодовала просториї Етно-клубу „Одняте од забуца” у котрих мали буц отримани вецей наявени програми. Пре рижни причини котри нє могло превозисц одказана и театрална представа, як и спортски бависка за наймладших. Алє, гоч ше препреченя шоровали и нїч нє ишло гладко, орґанизаторе нє одуставали од своєй задумки же би на найкрасши способ означели длуги 260 роки тирваня рускосци у тим валалє и визначели зачувану традицию и културу чийо коренї у наших давних предкох.

Зоз заєднїцкима моцами, тварду дзеку, вельку сцелосцу и упартосцу, настати проблеми орґанизаторе ришовали „у ходу”. Гоч место отримованя даєдних провадзацих програмох пременєне, заш лєм векша часц програми прешла як треба. Як златна гвизда ше заблїщала централна часц манифестациї – святочни концерт котри на велькей бини Дома култури позберал поприбераних танцошох, шпивачох, гудацох. Програму того цеплого юлийского вечара возвелїчали два валалски и числени културно-уметнїцки дружтва зоз Вербасу, Дюрдьова, Руского Керестура, Нового Саду, як и з Петровцох з Републики Горватскей. Провадзаци програми облапяли и мултимедиялни вечар дзе ше складали слова и бешеди о наших предкох и краси прешлосци Коцура, а на радосц наймладших отримана и роботня за дзеци, змисти за младих. У розлятих веселих нотох и танцох, цифрованих народних облєчивох, красних словох, алє и у краси ручних роботох, пахняцих етно-столох зоз найсмачнєйшима рускима єдлами тих дньох могли уживац шицки котри почитую уметносц, прешлосц, традицию и руску културу.

Окрем того, предлужена и традиция друженя и красней атмосфери по законченю програмох и концерту, та шицки учашнїки, нашмеяни, зоз писню и танцом, преславели успишне законченє тогорочней 43. Културней манифестациї „Коцурска жатва”.

Оглядаюци ше на тоти даскельо днї за нами, з краснима упечатками о програми, и превозидзенима препреченями у думкох, єдно сиґурне – коренї „Коцурскей жатви” у найглїбших глїбинох наших шерцох моцни и тварди. А шицко вєдно дава надїю же ше „Жатвуˮ и богатство рускей традициї зачува и же вєдно з културу ещи велї роки буду присутни у тим малим валалє „цо шерцо свойо щиро каждому дарує, валал широкей бачванскей ровнїни дзе писня руска ше чує…”