Коцурска младеж свою културу люби и чува

Манифестация жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” вецей як 40 роки чува традицию нашого, руского народу. Прешлого року пре пандемию яка залапела цали швет тота традиция на хвильку була претаргнута, и Фестивал у Коцуре нє бул отримани. Того року, накадзи ше ситуация зоз вирусом корона кус злєпшала, коцурски аматере, насампредз коцурска младеж, з нову предсидательку и новим руководительством КУД „Жатва” вредно и з вельким еланом рушели плановац и пририхтовац ше за тоту значну манифестацию.

Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва”, як и предходних рокох, позазберовала танцошох, шпивачох, гудацох зоз велїх руских местох же би преславели закончену жатву жита. Нашмеяни, у святочним облєчиве, шпивали и танцовали на чесц златному зарну. През два днї манифестациї ше шоровал рижни змисти, з рижних обласцох уметносци, а шицки були пририхтани и представени з цильом возвелїчац Фестивал и очувац наисце длугоку традицию.

Найшвицацша точка була централна фестивалска часц, Святочни концерт, котри на бини Дома култури позберал вельке число танцошох и шпивачох, пооблєканих до рижнородних народних облєчивох. „Коцурску жатву”, окрем двох коцурских, возвелїчали и прикрашели и числени нашо културно-уметнїцки дружтва зоз Вербасу, Дюрдьова, Нового Саду. Того року на манифестациї хибели подаєдни Дружтва котри були вше дзечнє видзени госци у Коцуре кед ше славела руска култура и традиция, алє накадзи виблядню шлїди вплїву пандемиї – буду ознова привитани, бо им дзвери вше отворени.

Числени провадзаци програми у рамикох тогорочней манифестациї облапяли виставу нєзвичайних скулптурох, виставу старих фотоґрафийох, бешеди на интересантни теми, змисти за младих… Програми попреплєтани зоз веселу мелодию и танцами, писнями, прикрашени зоз красу ручних роботох и богатима, пахняцима етно столами на котрих було нєпреглядне морйо лакоткох за коштованє – и шицки славели златну войводянску културу.

По законченю програмох и святочного концерту, шицки учашнїки, орґанизаторе и числена публика на концу другого дня манифестациї у добрим розположеню и веселей атмосфери, зоз писню и танцом, вєдно з гудацами преславели успишне законченє тогорочней 41. „Коцурскей жатви”.

Часи ше пременєли, роки охабели шлїди, пременєли способ живота Коцурцох, як и людзох котри програму тей манифестациї рихтаю. Медзитим, медзи прешлим и терашнїм часом остало цошка нєпретаргнуте и найважнєйше… То ентузиязем и любов жительох того малого валалу ґу свойому народу и пестованю нашей, рускей култури, змоцнєней з полним розмахом кридлох коцурскей младежи котра зоз щирим шерцом, през кажду нїтку манифестациї, потвердзовала же цудзе почитує, а свойо люби и чува.

